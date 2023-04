الحصادي: الحل لكل مشاكل الليبيين هو التوافق والحوار والتنازل بين أبناء الوطن

ليبيا – قال منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إن الانقسام السياسي يلقي بظلاله على هلال العيد ويكدر على الليبيين فرحتهم بعيد الفطر المبارك.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رأى أن الحل لكل لمشاكل الليبيين التوافق والحوار وبناء الثقة والتصالح والتقارب والتنازل بين أبناء الوطن، ونبذ خطاب الكراهية والفتنة، وهذا هو الطريق نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي الأمني والمجتمعي والمؤسسي.

