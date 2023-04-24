الأسمر: لا انتخابات في 2023 على الإطلاق

الوطن| رصد

قال المحلل السياسي الليبي، محمد الأسمر، إنه لن تكون هناك انتخابات في 2023 على الإطلاق. فالوقت ليس كافياً لإنتاج القوانين واللوائح التنفيذية لها، وتسجيل الناخبين والمرشحين، وغير ذلك من الاستعدادات اللوجيستية المطلوبة.

وأضاف الأسمر في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن تحديد المرشحين مرتبط بالقواعد التي سيتضمنها قانون الانتخابات، والذي يجب أن يصدر بعد توافق مجلسَي النواب والدولة على قاعدة يتم بناءً عليها إنتاج الأسس القانونية للعملية الانتخابية.

ويرى الأسمر، أن استطلاعات الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الأسماء المحتملة للترشح لرئاسة تعد مؤشراً واستدلالاً على توجهات الليبيين، لكن لا يمكن الاعتماد عليها بشكل تام لخلوها من العناصر العلمية المطلوبة في القيام بالاستطلاعات، وفي مقدمتها كيفية اختيار العينات العشوائية، ونسبتها في التوزيع بين المناطق الجغرافية في البلاد.

ويضيف الأسمر أن الحديث عن الاستطلاعات، بشكل عام، يعد منقوصاً الآن، فلا أحد يعرف، على وجه التحديد، هوية الشخصيات التي ستخوض الانتخابات المقبلة إذا أُقيمت في موعدها المأمول.