عائلة زعبية تعلن فقدان الاتصال به..ومصادر توضح الأسباب

أخبارليبيا24- خاص

أعلنت عائلة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم وفريق الاتحاد محمد زعبية فقدان الاتصال به منذ يوم الخميس الماضي.

وقالت مصادر محلية لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الإثنين، إن مسلحون يتبعون لجهاز الدعم والاستقرار الذي يرأسة عبدالغني الككلي الشهير بـ”غنيوة” اقتادوا زعبية بقوة السلاح إلى مقرهم بمنطقة أبوسليم.

وأوضحت المصادر ، أن القبض على زعبية تم بعد تلاسن مع أحد عناصر الجهاز داخل مستشفى شارع الزاوية أثناء زيارة صديق له مصاب بالمستشفى في العاصمة طرابلس.

يذكر أن لاعب المنتخب الوطني ونادي الاتحاد محمد زعبية خضع لعملية جراحية بعد تعرضة للإصابة في مباراة ودية فالقدم اليسرى في فبراير الماضي، ولا يزال يخضع للعلاج.