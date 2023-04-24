حكومة الوحدة الوطنية تثمن جهود السعودية لدعمها إجلاء الجالية الليبية من السودان عبر أراضيها

العنوان – طرابلس

ثمنت حكومة الوحدة الوطنية دور وجهود المملكة العربية السعودية – عضو الرباعية الدولية المعنية بالسودان – فى دعمها لعمليات الإجلاء وتسهيلها عودة الجالية الليبية إلى أرض الوطن عبر أراضيها.

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها أن السعودية قامت بتنسيق إجلاء رعايا عرب وأجانب من الخرطوم إلى بلدانهم مروراً بالمملكة السعودية.

وأعلنت السفارة الليبية في السودان، عن بدء صعود الرعايا الليبيين، من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان، وعددهم 105 مواطنًا إلى باخرة لإجلائهم من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة السعودية.

وأضافت، أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق بين السفارتين الليبية والسعودية بالسودان، وقالت إن عملية ترحيلهم إلى ليبيا سوف تكون جوًا عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب.