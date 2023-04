دردور: مجلس النواب يقود إلى تمرد جديد على دار الإفتاء ووإفساد شريعة الليبيين

ليبيا – اتهم المحلل السياسي الانفصالي فرج دردور مجلس النواب بقيادة بعض الليبيين إلى تمرد جديد على دار الإفتاء ومحاولة إفساد شريعتهم.

دردور وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: “منذ سنوات ونحن نحذر من وجود مجلس النواب في المنطقة الشرقية على خلاف كل دول العالم التي تجتمع سلطاتها في العواصم، وعلى خلاف وضع ليبيا ما قبل عام 2011، سوف تكون وظيفة مجلس النواب، العرقلة والتمرد المستمر وابتزاز الدولة ومناكفة مؤسسات الدولة في طرابلس، وها أنتم اليوم يقودون بعضكم إلى تمرد جديد على دار الإفتاء ومحاولة إفساد شريعتكم”.

وتابع دردور حديثه: “فمصر التي ترعى التمرد في المنطقة الشرقية لا يمكن أن تسمح لأي منطقة في مصر الإعلان عن يوم العيد خلافًا للعاصمة القاهرة، وتصوروا لو حصل هذا في مصر فماذا سيفعل السيسي؟”.

دردور أنهى حديثه: “كل من يساند استمرار التمرد في ليبيا يتحمل مسؤولية تقسيمها، حيث وصل التمر اليوم في طرابلس أن العائلة الواحدة في البيت الواحد، بعضها صائم وبعضها فاطر”.

