شركة الكهرباء الليبية تجري عمرة جسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة “الرويس”

أعلنت شركة الكهرباء الليبية عن إجراء عمرة جسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الجبل الغربي “الرويس”.

وقالت الشركة إن أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الجبل الغربي “الرويس” اشتملت على تثبيت عمود التوربينة وغرفتي الاحتراق في مكانهما، ومن المتوقع استكمال أعمال التركيبات والبدء في الاختبارات التشغيلية للوحدة خلال الأيام القريبة القادمة.

وأشارت إلى أن أعمال العمرة الجسيمة هذه يتم تنفيذها من قبل شركة سيمنس للطاقة الألمانية ضمن عقد الصيانة طويل الأجل لوحدات التوليد بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

ولفتت إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار سعي مجلس إدارة الشركة لدعم القدرة الانتاجية من الطاقة الكهربائية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة الكهربائية.

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