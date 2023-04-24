صحيفة: الاهتمام بالعملية الديمقراطية في ليبيا بدأ يفقد زخمه

الوطن| رصد

أفادت صحيفة “globalist” الإيطالية بأن الاهتمام بالعملية الديمقراطية في ليبيا بدأ يفقد زخمه، بعد أكثر من 10 سنوات من الصراع.

ورأت الصحيفة في تقرير أن ليبيا تحولت إلى مستنقع سياسي وتركت سكانها تحت رحمة طموحات وهيمنة اللاعبين الدوليين، فيما تخشى دول الغرب من أن تُعزز روسيا نفوذها في الأراضي الليبية، من خلال التدخل غير المحايد في الانتخابات، وهناك مخاوف من أن موسكو لن تدعم خطة الانتخابات التي توسطت فيها الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن المُتاجرين بالبشر في ليبيا يعيشون في قصور السُلطة ويشاركون في الأعمال غير المشروعة مثل تجارة الأسلحة والمحروقات والمخدرات.

وحمّلت الصحيفة إيطاليا ومالطا وتركيا والاتحاد الأوروبي مسؤولية الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا، ورأت أن الأموال المُقدمة من إيطاليا والاتحاد الأوروبي إلى ليبيا لا تؤدي إلى تعزيز حقوق الإنسان.