28 جثة..الهلال الأحمر صبراتة يواصل انتشال جثث على شاطئ البحر على مدار يومين

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أعلن الهلال الاحمر الليبي فرع صبراتة عن انتشال 28 جثة مجهولة الهوية على مدار يومين متتالين يرجح بأنها لمهاجرين غير شرعيين من شواطئ المدينة.

وقال مكتب الإعلام بالهلال الأحمر صبراتة عبر “فيسبوك”، إنه بعد أن تلقى بلاغًا من الجهات المختصة عن وجود الجثث، انتقل متطوعو الهلال الأحمر إلى عين المكان.

وأضاف المكتب، أنه تم انتشال 17 جثة مجهولة من شاطئ البحر في اليوم الأول و 11 جثة مجهولة في اليوم الثاني، بالرغم من الظروف الجوية الصعبة وصعوبة أماكن تواجد الجثث.

وأوضح مكتب الإعلام، أن عملية انتشال الجثث كانت بحضور أعضاء النيابة العامة ومركز شرطة صبراتة، وجرى نقل الجثث الى المستشفى لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.

وتعتبر مدينة صبراتة كغيرها من المدن الساحلية الليبية التي يقصدها المهاجرين غير الشرعيين للتوجه إلى إوروبا بحراً بطرق غير مشروعة ، كما يكثر فيها مهربي البشر.