ليبيا – أغلقت القيادة العامة للجيش الوطني، الحدود المشتركة مع دولة السودان خلال الساعات الماضية، حسبما أفاد مصدر ليبي مسؤول، مشيراً إلى إرسال الجيش تعزيزات عسكرية إلى مدينة الكفرة في ظل حالة استنفار واسعة في القواعد الجوية بتلك المنطقة.

المصدر وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” أشار إلى انسحاب عناصر قوات الدعم السريع الذين كانوا يتمركزون في منطقة المثلث الحدودي خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن مسؤولين عسكريين ليبيين بارزين زاروا مدينة الكفرة للوقوف على احتياجات المدينة التي تعتبر خط الدفاع الأول عن ليبيا في منطقة الجنوب.

Shares

The post مصدر مسؤول: القيادة العامة تغلق الحدود المشتركة مع السودان وترسل تعزيزات عسكرية إلى الكفرة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية