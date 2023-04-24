حكومة الوحدة تشكر السعودية على جهودها في إجلاء الليبيين من السودان

وجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية، الشكر إلى المملكة العربية السعودية على جهودها ودعمها لعمليات إجلاء المواطنين الليبيين من السودان وتسهيلها عودة الجالية إلى ليبيا عبر أراضيها.

وأكدت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن السفارة الليبية في الخرطوم نجحت في إجلاء (105) مواطن ليبي من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة الليبيين، َوموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان.

وأشارت أن هذا الإجراء جاء في إطار متابعة وزارة الخارجية للجهود المضنية والمتواصلة، لإجلاء الرعايا الليبيين المتواجدين في السودان الشقيق، لافتة إلى أن عمليات الإجلاء تمت عبر الباخرة منطلقة من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق بين السفارة الليبية و السعودية بالسودان، مؤكدة أن “عملية ترحيلهم جواً إلى ليبيا ستكون عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب”.

من جانبها ثمنت حكومة الوحدة الوطنية دور وجهود المملكة العربية السعودية – عضو الرباعية الدولية المعنية بالسودان – في دعمها لعمليات الإجلاء، بالإضافة إلى تنسيق إجلاء رعايا عرب وأجانب من الخرطوم إلى بلدانهم مروراً بالمملكة السعودية.

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كما عبرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ‘نجلاء المنقوش” عن تقديرها لموظفي الوزارة المعنيين بمتابعة ملف إجلاء الرعايا الليبيين من السودان، بالخرطوم وبعواصم أخرى، مثنية على جهود البعثة الدبلوماسية الليبية في السودان التي حافظت على التواصل والتنسيق مع الجالية الليبية المتواجدة بالسودان منذ بدء الاشتباكات بالعاصمة السودانية.