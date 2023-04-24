مجلس أمازيغ ليبيا: عملنا ومدانا يقتصر على نطاق ليبيا فقط

الوطن| رصد

أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، أن نطاق عمله ومداه داخل حدود الدولة الليبية، مشيراً إلى اهتمامه “فقط” بالشأن الأمازيغي الليبي، وأنه ليس له علاقة بسياسات الآخرين بدولهم ولا يتدخل فيها.

وأكد المجلس احترامه للأمن والسلم الدوليين واحترامه لسيادة واستقلال الدولة والدول المجاورة، مشدداً على عدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يمس حرية شعوبها ووفقا لما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية.

وجدد المجلس تأكيده على العمل والالتزام بالمبادئ الأساسية التي انشأ من أجلها، والتزامه التام على احترام استقلال وسيادة الدولة الليبية.