هدوء حذر وترقب بعد اشتباكات شهدتها مدينة الزاوية

أخبارليبيا24- خاص

تشهد مدينة الزاوية غرب البلاد هدوءً حذرًا وترقبًا بعد اشتباكات شهدتها المدينة أسفرت عن سقوط أربعة قتلى بينهم مدنيين.

وقالت مصادر محلية لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الإثنين، إن الاشتباكات كانت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، واندلعت بسبب مقتل شخص يدعى عبدالرازق زعيط، وتم اتهام شخص يدعى حسن ارحيم شقيق حازم ارحيم الملقب بالعويص.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم الإعلان عن هدنة وعودة الهدوء فجر اليوم الإثنين، وتدخلت فرق الإسعاف والطوارئ لنقل الوفيات وإسعاف المصابين، كما تمكن الهلال الأحمر الليبي من إخلاء 20 عائلة من العمارات السكنية “ديلة” التي شهدت مواجهات عنيفة.

وأضافت المصادر، أن كتيبة السلعة تدخلت لفض النزاع ووقف الاقتتال، وعقدت سلسلة من الاجتماعات بين المشايخ والقيادات العسكرية بالمدينة ، للتوصل لاتفاق لرفع الغطاء الاجتماعي على الخارجين عن القانون، ووقف الاقتتال وعدم توسع رقعة الاشتباكات المسلحة داخل المدينة.

يذكر أن هذة ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس اشتباكات مماثلة، ولكن مع فوضى انتشار السلاح ووجود الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة خارج السجون، وعدم رفع الغطاء الاجتماعي وصمت القيادات العسكرية ساهم في انتشار الفوضى بالمدينة.

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ، قال اليوم الإثنين، إن أربعة أشخاص قتلوا نتيجة اشتباكات وقعت بين مجموعتين مسلحتين في مدينة الزاوية استمرت إلى فجر اليوم.

وأضاف الجهاز، أنّه تمّ إعلان الهدنة وعودة الهدوء إلى مدينة الزاوية وذلك بعد ليلة من الاشتباكات بالمدخل الغربي للمدينة راح ضحيتها 4 أشخاص.

وشهدت مدينة الزاوية غرب ليبيا اشتباكات مسلحة استخدمت فيها أسلحة متوسطة وقواذف صاروخية، فيما أفاد شهود عيان اليوم الإثنين، بوفاة شقيقين جراء سقوط قذيفة على منزل أسرتهما.