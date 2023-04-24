المنقوش: نثمن دور السعودية في عملية إجلاء الرعايا الليبيين من السودان

ثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، دور المملكة العربية السعودية في عملية إجلاء الرعايا الليبيين من السودان.

وبحسب بيان أصدرته، وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة، بشأن إجلاء الرعايا الليبيين المتواجدين بالجمهورية السودانية، فإن السفارة الليبية في الخرطوم أعلنت اليوم الإثنين عن نجاح إجلاءهم لـ (105) مواطنين ليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة الليبيين، وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان.

وأكدت السفارة، أنه تم إجلائهم عبر الباخرة منطلقين من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت الخارجية، في بيانها، أنه تمت عملية الإجلاء بالتنسيق بين السفارة الليبية والسعودية بالسودان، وسوف تكون عملية ترحيلهم جواً إلى أرض الوطن عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب.

وفي هذا الصدد، ثمنت حكومة الوحدة الوطنية، دور وجهود المملكة العربية السعودية – عضو الرباعية الدولية المعنية بالسودان – في دعمها لعمليات الإجلاء وتسهيلها عودة الجالية الليبية إلى أرض الوطن عبر أراضيها، بالإضافة إلى تنسيق إجلاء رعايا عرب وأجانب من الخرطوم إلى بلدانهم مروراً بالمملكة السعودية، وفقا للبيان.

وعبرت نجلاء المنقوش، عن تقديرها لموظفي الوزارة المعنيين بمتابعة ملف إجلاء الرعايا الليبيين من السودان، بالخرطوم وبعواصم أخرى، وأثنت على جهود البعثة الدبلوماسية الليبية في السودان التي حافظت على التواصل والتنسيق مع الجالية الليبية المتواجدة بالسودان منذ بدء الاشتباكات بالعاصمة السودانية.