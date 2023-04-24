القيادة العامة: المشير حفتر يلتقي القيادات العسكرية والضباط ليهنئهم بمناسبة عيد الفطر

العنوان – بنغازي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الإثنين أن القائد العام المُشير خليفة حفتر” التقى في مقرّ القيادة العامة عدد من القيادات العسكرية وضباط القوات المُسلحة.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن لقاء القائد العام للقيادات العسكرية والضابط ليهنئهم بمناسبة عيد الفطر المُبارك.

وشارك القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك شباب مدينة بنغازي الاحتفال بالعيد.

وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة أن المشير حفتر شارك مع “تجمع شباب بنغازي” الاحتفال بالزي الوطني والذي أقيم بساحة الكيش بمدينة بنغازي، بحضور حشد كبير من شباب المدينة.