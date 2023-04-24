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إجلاء 30 عائلة عالقة من مناطق الاشتباكات بمدينة الزاوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم بالمنطقة الغربية، عن قيام فرق الإسعاف والطوارئ بإجلاء نحو 30 عائلة كانت عالقة في مناطق الاشتباكات داخل الزاوية وتوفير مسارات آمنه لخروجها.

وكانت مدينة الزاوية غرب ليبيا، شهدت اشتباكات دامية منذ مساء أمس الأحد، راح ضحيتها 4 أشخاص، وذلك وفق ما أكده جهاز الإسعاف والطوارئ.

وذكر جهاز الإسعاف والطوارئ أن الاشتباكات التي وقعت بين مجموعتين مسلحتين في مدينة الزاوية استمرت إلى فجر الاثنين.

وأشار جهاز الإسعاف والطوارئ إلى أن الاشتباكات العشوائية وقعت في دائرة محيطها نحو 5.4 كيلو متر ممتدة من سكنية ديلة إلى مدخل الزاوية.

وأعلن الجهاز عن التوصل إلى هدنة بين الأطراف المتصارعة، وعودة الهدوء إلى مدينة الزاوية وذلك بعد ليلة من الاشتباكات بالمدخل الغربي لها.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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