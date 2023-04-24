جنائي بنغازي: ضبط شخصين بتهمة الترويج وبيع مخدر الحشيش

أخبارليبيا24- خاص

تمكن أعضاء التحريات بجهاز البحث الجنائي من ضبط شخصين بتهمة الترويج وبيع مخدر الحشيش في مدينة بنغازي.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالجهاز وليد العرفي لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الإثنين، :”إن معلومات وردت من مصادرنا الخاصة عن وجود سيارة نوع جيب لبرتي حمراء اللون، سائقها يبيع الممنوعات قرب جزيرة سيدي يونس”.

وأضاف العرفي :”بعد البحث والتأكد من المعلومات الواردة انتقل أعضاء التحريات إلى عين المكان وتم إعداد كمين محكم والقبض على المروج المدعو ( ع ص م ) متلبساً وبحوزتة 11 قطعة من مخدر الحشيش”.

وأوضح، أنه خلال التحقيقات مع المقبوض علية اعترف على مكان شراء مخدر الحشيش بمنطقة المساكن من شخص يدعى ( م ا ا ) ، فتم تكليف أعضاء مجموعة التحريات بالجهاز لضبطه.

وأشار مسؤول المكتب إلى أنه بأعداد كمين محكم تم القبض عليه وبحوزته قطع كبيرة من مخدر الحشيش “باسبور” ، ومبلغ مالي يقدر بحوالي 655 دينار ليبي وهاتفين.

ولفت العرفي إلى أنه تم الانتقال به إلى مقر الجهاز والتحقيق معه ، وفور انتهاء التحقيقات تمت إحالتهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.