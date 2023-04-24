متجاهلاً اشتباكات ميليشياته بالزاوية.. الدبيبة: الداخلية خفضت نسبة الجريمة 50%

الوطن| رصد

زعم رئيس الحكومة المنتهية، عبد الحميد الدبيبة، أن مؤشرات الجريمة انخفضت في كل مدن ليبيا، بنسبة 50%، بسبب شعور المواطنين بالأمن، بعد صيانة وزيادة أعداد أفراد مديريات الأمن في مختلف المناطق.

وقال الدبيبة خلال كلمته في احتفالية مديرية أمن مصراتة بعيد الفطر، إن نجاح الانتخابات واجب وطني، يعتمد على وزارة الداخلية وأفرادها تحت إشراف حكومته.

وأضاف “كونوا مع وطنكم استعدوا لتأمين الانتخابات، وانحازوا لشعبكم الذي قال كلمته: الانتخابات ثم الانتخابات ثم الانتخابات”

واعتبر أن محاكاة الانتخابات التي جرن في نوفمبر الماضي، أثبتت استعداد وزارة الداخلية في مدن ليبيا كافة، للاستحقاق الانتخابي.

ولقي 4 أشخاص حتفهم، وأصيب آخرون في اشتباكات عنيفة مساء أمس، اندلعت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين ميليشيات الدبيبة في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.