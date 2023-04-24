حكومة الدبيبة تثمن دور السعودية لتسهيلها عودة الجالية الليبية من السودان عبر أراضيها

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ثمنت حكومة الوحدة الوطنية دور وجهود المملكة العربية السعودية دعمها لعمليات الإجلاء وتسهيلها عودة الجالية الليبية إلى أرض الوطن عبر أراضيها.

وأوضحت الحكومة، أن السعودية – عضو الرباعية الدولية المعنية بالسودان – تمكنت كذلك من تنسيق إجلاء رعايا عرب وأجانب من الخرطوم إلى بلدانهم مروراً بالمملكة.

وكانت السفارة الليبية في السودان، أعلنت إجلاء 105 ليبيًا إلى مدينة جدة بالتنسيق مع السفارة السعودية، وذلك عبر ميناء بورتسودان، تمهيدًا لسفرهم إلى ليبيا.

وقالت السفارة، في بيان فجر اليوم الإثنين، إن الرعايا الليبيين، من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان، بدأوا في الصعود إلى باخرة لإجلائهم من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة السعودية.

وأضافت، أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق بين السفارتين الليبية والسعودية بالسودان، وقالت إن عملية ترحيلهم إلى ليبيا سوف تكون جوًا عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب.