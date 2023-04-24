الجعيدي: لدى المفتي همّة تناطح السحاب وعزيمة لا تلين وبصيرة أقوى من البصر

حكى عبد الله الجعيدي، مقدم برامج قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني “التناصح”، تفاصيل موقف جمعه بالغرياني، وذلك لمتابعيه على حساب فيسبوك، مشيدا بالمفتي المعزول.

كتب قائلًا: “دخلت على سماحة المفتي حفظه الله في مكتبه لدار الإفتاء منذ سنوات عندما كان يلقي درسه في مسجد مراد ٱغا، فلاحظت على مكتبه مجموعة من الكتب كان يقرأ منها رغم ضعف نظره يحضر لدرسه، فعرضت عليه أن ألتزم بخدمته بقراءة مايريد، طبعا النصيحة ليست خالصة فأنا المستفيد على كل حال، فرد علي بلطفه إنه يريد أن يقرأ بحسب رغبته ويتنقل بين المواضع التي يحتاجها، وهذا ديدنه يستغني على الناس ويعتمد على نفسه فهمته يتناطح السحاب وعزيمته لا تلين، فمازاده ضعف بصره إلا بصيرة بتوفيق الله له، بارك الله في عمره وعلمه” وفق تعبيره.