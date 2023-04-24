جنائي بنغازي يضبط شخصًا متهمًا في سرقة 95 ألف دينار من محل قطع غيار

العنوان – بنغازي

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن أعضاء التحريات بالجهاز ضبطوا شخصًا متهم بعملية سطو مسلح وسرقة 95 ألف دينار من محل قطع غيار.

وأضافت الإدارة أنه بعد التحري والبحث وجمع المعلومات تم القبض على المدعو ( م خ ا ) من مواليد 1988 والمقيم بحي قطر.

وأكد إدارة البحث الجنائي أن المتهم اعترف خلال التحقيقات والاستدلال بسرقة المبلغ المالي من محل بعمارات 7000 بمنطقة الكيش في مدينة بنغازي يقدر بمساعدة شركائه بالجريمة.

وأوضحت الإدارة أن المتهم اعترف بما نُسب إليه وتقاسم المبلغ المالي فيما بينهم ، وبعد انتهاء التحقيقات تم تسليمه إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة حياله ، وجاري العمل للقبض على الثلاثة المطلوبين في القضية.