وزارة التعليم الليبية: استئناف الدراسة الأربعاء المقبل

نوهت وزارة التعليم بحكومة الوحدة الليبية، اليوم الاثنين، بأن موعد استئناف الدراسة في كامل التراب الليبي يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 أبريل.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية أعلنت الأحد الماضي، أن الأيام الثلاثة الأولى من شهر شوال (أيام عيد الفطر المبارك) عطلة رسمية، مع إضافة يوم رابع يمنح مباشرة للبعض ويصرف مقابل العمل فيه لآخرين.

وأشارت إلى أن اليوم الرابع من شوال إجازة لجميع موظفي الجهات العامة عدا المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة، مع حفظ حقهم في الحصول على مقابل عمل عن هذا اليوم طبقًا لأحكام التشريعات النافذة.

