الشحومي: التقارير الحكومية حول الإيرادات والإنفاق أداة مهمة للرقابة

قال سليمان الشحومي، الخبير الاقتصادي، إن التقارير والبيانات الحكومية حول الإيرادات والإنفاق تشكل أداة مهمة للرقابة وإحاطة الراي العام والمتخصصين حول قضايا الاقتصاد، بدون أدني شك، وخصوصا الإنفاق والإيرادات الحكومية”.

وأضاف الشحومي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لعل في ظل غياب نسق مناسب ومتوافق مع المعايير للإعداد وعرض التقارير والبيانات و الإفصاحات الحكومية، يبرز تقرير المتابعة الذي يقدمه المصرف المركزي حول ما يدخل وما يخرج من حسابات الحكومة لديه”.

وأوضح الشحومي، أن كان هذا ليس من مهامه ويتعارض مع دوره الأساسي ويتجاوزه إلى القيام بأدوار جهات أخرى معنية بالأمر كوزارة المالية ولكنه يقدم مادة مناسبة للنقاش وإثراء الحوار حولها مع أن ما يقدمه المصرف المركزي هو في حاجة شاملة لمطابقة وتدقيق وإفصاح أكثر شمولا واستقراراً و تفسيراً لتبرير كل التساؤلات المشروعة حول ما يمثله الإيراد من النفط والغاز المدرج من حيث المدة التي يغطيها وكيف يتم تغطية دعم المحروقات ومن يقوم بها غير وزارة المالية وحصص الشركاء الأجانب و غيرها”.

وتابع:” يبقي الأمر في تقديري أن هناك حاجة لوضع إطار لتقديم وعرض التقارير المالية الحكومية الدورية وربما الاستعانة بما تقدمه بعض المؤسسات المتخصصة أو تبني إطار محلي مناسب يحقق شفافية مناسبة وليس غموض أو يفتح الباب لتكهنات وتخمينات قد تصيب وتخطي في أمور ذات حساسية وأهمية وطنية”.