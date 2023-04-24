الهلال الأحمر: انتشال 11 جثة لمهاجرين قبالة سواحل صبراتة

أعلن الهلال الأحمر الليبي انتشال 11 جثة لمهاجرين غرق قاربهم قبالة سواحل مدينة صبراتة في الغرب الليبي.

وأكد الهلال الأحمر الليبي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه تلقى بلاغا يفيد بغرق قاربٍ للمهاجرين على شواطئ مدينة صبراته مبينة أنه تم انتشال 11 جثة ونقلها للأماكن المخصصة بالتعاون مع النيابة العامة ومركز شرطة صبراتة لاستكمال باقي الإجراءات، ليصل عدد الجثث التي تم انتشالها إلى 34 جثة.

وكان الهلال الأحمر أعلن أمس الأول السبت أنه تلقى بلاغا عن غرق قارب للمهاجرين قبالة سواحل مدينة صبراته فقامت فرق الهلال الأحمر بالمدينة بانتشال 17 جثة بحضور النيابة العامة ومركز شرطة صبراتة ونقلها للأماكن المخصصة بالتعاون مع السلطات المحلية لتكملة باقي الإجراءات.

كما أعلن الهلال الأحمر قبل أقل من أسبوع أنه تلقى بلاغا يفيد بغرق قارب للمهاجرين قبالة سواحل مدينة صبراته فتم انتشال عدد 6 جثث ونقلها للأماكن المخصصة بالتعاون مع السلطات المحلية لاستكمال باقي الإجراءات.