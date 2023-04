“حفتر” يهنئ قيادات الجيش الوطني الليبي بعيد الفطر المبارك

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة في بنغازي، عدداً من القيادات العسكرية وضباط القوات المسلحة.

وقالت قيادة الجيش الوطني الليبي في بيان اليوم الاثنين، إن لقاء المشير خليفة حفتر مع القيادات العسكرية جاء لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكان المشير خليفة حفتر، شارك مع شباب مدينة بنغازي، الجمعة الماضية الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وقالت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الليبية على موقع فيسبوك، إن المشير حفتر شارك مع “تجمع شباب بنغازي” الاحتفال بالزي الوطني والذي أقيم بساحة الكيش بمدينة بنغازي، بحضور حشد كبير من شباب المدينة.

