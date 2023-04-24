عميد بلدية جالو: 8 مزارع متضررة بالحريق 4 منها حُرقت بالكامل

الوطن| رصد

أكد عميد بلدية جالو، عبد الباسط بازامة، تضرر 8 مزارع جراء الحريق بمزارع النخيل، بمنطقة راشدة، التي تحتوي على نحو مليوني نخلة، حيث حُرقت 4 مزارع منها بالكامل، بينما تعرضت 4 أخرى لضرر متوسط، مشيراً لعدم توفر سيارات إطفاء كافية، ووصول سيارة إطفاء واحدة فقط لإخماده.

وأوضح بازامة في تصريحات، أن الحريق انتشر بسرعة، نظرا لطبيعة تلاصق المزارع مع بعضها، لافتاً إلى أن العمل جار، لعزل باقي المزارع التي لم يصلها الحريق ووقايتها، لحماية أكبر عدد ممكن من أشجار النخيل.

وقال “وصلت سيارات الشركات المحيطة إلى موقع الحريق متأخرة قليلاً ولكن كان لها دور كبير في الحد من انتشار الحريق بين المزارع، وهذه الشركات وجه المواطنون مناشدات لها وتبعد عن مكان الحريق مسافة 50 كيلومتر وأكثر، وهو ما سبب تأخر وصولها”.