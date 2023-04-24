دون الإشارة إلى التراشق بالأحذية .. عرعارة: صلاة العيد في ميدان الشهداء استفتاء شعبي يعبر عن ثقة الناس بـ”دار الإفتاء”

اعتبر عصام عرعارة، أحد الشيوخ الموالين للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن صلاة العيد في ميدان الشهداء بطرابلس يوم السبت الماضي، استجابة لفتوى الغرياني، استفتاء شعبي واضح يعبر عن ثقة الناس بدار الإفتاء، على حد تعبيره.

وقال عرعارة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” السؤال المهم، لماذا امتلأ ميدان الشهداء في طرابلس لعيد الفطر لسنة 1444 بطريقة لم نشاهدها من سنوات؟، على حد قوله.

وأضاف عرعارة، أن امتلاء الميدان رسالة واضحة لكل المفطرين والعابثين بدين الناس وعباداتهم واستفتاء شعبي واضح ظاهر يعبر عن ثقة الناس بدار الإفتاء وأمانتهم في بيان الأحكام الشرعية”، على حد زعمه.