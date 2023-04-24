باشاغا يشكر السعودية لجهودها في إجلاء المواطنين الليبيين العالقين في السودان

العنوان – سرت

وجه رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الإثنين الشكر للمملكة العربية السعودية لجهودها لإجلاء المواطنين الليبيين العالقين في السودان.

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”خالص الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية الشقيقة على كافة جهودها لإجلاء المواطنين الليبيين العالقين في السودان”.

وأضاف رئيس الحكومة :”العلاقات الأخوية بين ليبيا والسعودية علاقات تاريخية راسخة عبر التاريخ وتتجلى بشكل أكبر في الأزمات”.

وأعلنت السفارة الليبية في السودان، عن بدء صعود الرعايا الليبيين، من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان، وعددهم 105 مواطنًا إلى باخرة لإجلائهم من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة السعودية.

وأضافت، أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق بين السفارتين الليبية والسعودية بالسودان، وقالت إن عملية ترحيلهم إلى ليبيا سوف تكون جوًا عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب.

وبدورها ثمنت حكومة الوحدة الوطنية دور وجهود المملكة العربية السعودية – عضو الرباعية الدولية المعنية بالسودان – فى دعمها لعمليات الإجلاء وتسهيلها عودة الجالية الليبية إلى أرض الوطن عبر أراضيها.

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها أن السعودية قامت بتنسيق إجلاء رعايا عرب وأجانب من الخرطوم إلى بلدانهم مروراً بالمملكة السعودية.