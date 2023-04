بمناسبة أسبوع التحصين العالمي.. مركز مكافحة الأمراض يدعو الليبيين لاستكمال جرعات لقاح كورونا

دعا مركز مكافحة الأمراض الليبي جميع المواطنين والمقيمين إلى تلقي لقاح -19COVID واستكمال جميع الجرعات بمناسبة أسبوع التحصين العالمي.

وقال المركز عبر حسابه بموقع فيسبوك إنه يهدف في أسبوع التحصين العالمي لتسليط الضوء على أهمية التحصين وتعزيز الوعي بضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كوسيلة للحماية من الفيروس والمساهمة في تحقيق المناعة المجتمعية.

وأكد على ضرورة أن “نتحلى بالوعي والمسؤولية لحماية أنفسنا ومجتمعنا للحد من انتشار هذا الفيروس”.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية بأسبوع التحصين العالمي في الأسبوع الأخير من شهر أبريل، ويسلط الاحتفال الضوء على أهمية اللقاحات في توفير الحماية للأشخاص من جميع الأعمار من العديد من الأمراض.

