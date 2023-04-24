أمن البيضاء يلقي القبض على شخص خطف فتاة سودانية تبلغ من العمر 13 عامًا

الوطن|رصد

تمكنت تحريات مديرية أمن البيضاء من ضبط شخص قام بخطف فتاة تبلغ من العمر (13) عام من الجنسية السودانية بعد شكوى قدمت من قبل والدتها يوم الاحد ضد شخص مجهول الهويه قام بصدمها بالسياره وإختطف أبنتها

ومن خلال تحريات مكتب مدير الأمن وتحريات مركز شرطة البيضاء المدينه وجمع المعلوما تم إلقاء القبض على المركبه ومن يقودها و نقله إلى مركز شرطة البيضاء المدينه.

وبالإستدلال معه أعترف بما نُسب إليه كما إعتراف على المكان الذي تتواجد به الفتاة المخطوفه وبعد أخذ الإذن من النيابة العامة تمت مداهمة المنزل وإخراج الفتاه من المنزل و نقلها إلى مركز شرطة البيضاء المدينه وتم التحقيق معهم تمهيدا لإحالة المحضر إلى النيابه العامه.