معلقا على إجلاء الليبيين العالقين في السودان.. باشاغا: العلاقات بين ليبيا والسعودية تاريخية وراسخة عبر التاريخ

أخبار ليبيا 24

علق رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، الاثنين، على جهود المملكة العربية السعودية دعمها لعمليات إجلاء المواطنين الليبيين العالقين في السودان وتسهيلها عودة الجالية الليبية إلى أرض الوطن عبر أراضيها.

وقال باشاغا في تغريدة له عبر تويتر: “خالص الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية الشقيقة على كافة جهودها لإجلاء المواطنين الليبيين العالقين في السودان”.

وأضاف باشاغا: “العلاقات الأخوية بين ليبيا والسعودية علاقات تاريخية راسخة عبر التاريخ وتتجلى بشكل أكبر في الأزمات”.

وأعلنت السفارة الليبية في السودان، عن بدء صعود الرعايا الليبيين، من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان، وعددهم 105 مواطنًا إلى باخرة لإجلائهم من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة السعودية.

وأضافت، أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق بين السفارتين الليبية والسعودية بالسودان، وقالت إن عملية ترحيلهم إلى ليبيا سوف تكون جوًا عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب.

ومن جانبها ثمنت حكومة الوحدة دور وجهود المملكة العربية السعودية – عضو الرباعية الدولية المعنية بالسودان – فى دعمها لعمليات الإجلاء وتسهيلها عودة الجالية الليبية إلى أرض الوطن عبر أراضيها.

وأوضحت حكومة الوحدة لها أن السعودية قامت بتنسيق إجلاء رعايا عرب وأجانب من الخرطوم إلى بلدانهم مروراً بالمملكة السعودية.