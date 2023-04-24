الأبلق: علينا الذهاب للانتخابات البرلمانية ثم التوافق لإنجاز الرئاسية

طالب عضو مجلس النواب عمار الأبلق، بإجراء الانتخابات البرلمانية فقط، قائلاً:” بعد أن نتوافق نذهب للانتخابات الرئاسية”.

وأضاف الأبلق، في تصريحات صحفية:” أستبعد التوافق بين أعضاء لجنة 6+6 على القوانين الانتخابية، فالتوافق على القوانين ليس هو الحل في حد ذاته”.

وتابع:” إذا تم الاتفاق على منع ترشح العسكريين فلن تفتح صناديق الاقتراع في المنطقة الشرقية، وإذا تم الاتفاق على قبول ترشح العسكريين فلن يُقبل بحفتر- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- في المنطقة الغربية.

ولفت إلى أن مبادرة باثيلى مختلقة تمامًا عن مساعي النواب والدولة واللجنة المشتركة بينهما.

وأكد أن الحل في نظري هو الذهاب للانتخابات البرلمانية وانتهاء دور المجلسين ثم الذهاب إلى التوافق إلى الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، على حد تعبيره.