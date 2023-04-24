العليا للانتخابات تجدد عزمها إنجاح الانتخابات المخطط لها هذا العام

العنوان – طرابلس

جددت المفوضية العليا للانتخابات عزمها الصادق من أجل إنجاح الانتخابات المخطط لها هذا العام.

وأكدت المفوضية في بيان تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أن الليبيون يتطلعون لبناء دولة آمنة قوامها الديمقراطية وأهدافها الاستقرار والنماء.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أفاد أن كافة الأطراف الليبية أكدت التزامها بالتمهيد للانتخابات داعيا إياها لترجمة تعهداتها إلى واقع ملموس.

وأضاف باتيلي خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا أن الإجماع الوطني هو السبيل الوحيد لضمان سلامة إجراء الانتخابات.