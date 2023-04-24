حريق ضخم بمزرعة نخيل في واحة جالو وهيئة السلامة الوطنية تسيطر عليه

شب حريق في مزرعة نخيل بمنطقه راشدة في واحة جالو جنوب شرق ليبيا، اليوم الاثنين، تسبب في تدمير العشرات من أشجار النخيل.

وتمكنت هيئة السلامة الوطنية من السيطرة على الحريق بالتعاون مع مديرية الأمن وفرق الإطفاء بالحقول النفطية القريبة من المنطقة.

وقالت هيئة السلامة الوطنية أنها وفور ورودها بلاغ عن الحريق تمت الاستجابة من الفرق العاملة بقسم السلامة الوطنية – جالو بالتعاون مع مديرية أمن – جالو، وفرق الاطفاء بعدد من الحقول النفطية المجاورة للمنطقة.

وأشارت إلى أن مدير فرع الهيئة بمنطقة الواحات أشرف على عمليات الإطفاء، وتمت السيطرة علي الحريق بإخماده وتأمين المكان.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو للحريق ووجهوا نداءات للجهات المختصة للتدخل والسيطرة عليه.

Trending بمناسبة أسبوع التحصين العالمي.. مركز مكافحة الأمراض يدعو الليبيين لاستكمال جرعات لقاح كورونا