الأبلق: يجب أن تقوم الانتخابات البرلمانية للوصول إلى التوافق

الوطن| رصد

طالب عضو مجلس النواب عمار الأبلق، بانتخابات برلمانية فقط، كمرحلة أولى قبل الذهاب للانتخابات الرئاسية، حتى يحصل التوافق، مشيراً إلى أن التوافق على القوانين ليس هو الحل بحد ذاته.

واستبعد الأبلق في تصريحات، حدوث توافق بين أعضاء لجنة 6+6 على القوانين الانتخابية، معتبراً أن مبادرة باتيلي مختلقة تمامًا عن مساعي النواب والدولة واللجنة المشتركة بينهما.

وقال “الحل في نظري هو الذهاب للانتخابات البرلمانية وانتهاء دور المجلسين ثم الذهاب إلى التوافق إلى الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية”.