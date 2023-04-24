حكومة الدبيبة: استئناف الدراسة الأربعاء المقبل في كامِل التُّراب الليبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، استئناف الدراسة في كامِل التُّراب الليبي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 أبريل، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، وفق ما جاء في قرار رئيس الوزراء رقم 168 لسنة 2023م.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 16 أبريل الجاري، إن إجازة عيد الفطر المبارك تستمر لمدة أربعة أيام (من اليوم الأول إلى رابع أيام العيد).

وأعلن المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن السبت الماضي هو أول أيام العيد، وهو ما تقتر به حكومة الدبيبة، وبالتالي يكون غدًا الثلاثاء هو رابع أيام العيد، وهو آخر أيام العطلة الرسمية.