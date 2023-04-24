محلل مصري: تحديد القاهرة لخط سرت الجفرة أمّن الوضع في ليبيا

قال أستاذ العلوم السياسية وخبير دراسات الأمن القومي في مصر طارق فهمي، إن بلاده رتبت منذ فترة لتأمين حدودها الغربية مع ليبيا، عبر إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية.

وأضاف فهمي في حوار مع قناة “أون تي في”، إن مصر حددت الهدف الاستراتيجيى وهو خط سرت الجفرة، وهو ما أمن الوضع في ليبيا، إلى جانب الاستعداد لأي خطر إرهابي مفاجئ على الحدود.

كما أشار المحلل السياسي إلى أن مصر حريصة على تأمين حدودها على الاتجاه الجنوبى الغربي في ليبيا والسودان، عبر التحرك في الاتجاهات التي تمثل تحديا للأمن القومى في مناطق نفوذه.