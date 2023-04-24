الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن أسفها لمقتل 17 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة شواطئ صبراتة

العنوان – طرابلس

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن أسفها الشديد لمقتل 17 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة شواطئ صبراتة.

وحملت اللجنة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيان لها المسؤولية عن الفظائع والجرائم التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا على أيدي شبكات التهريب والاتجار بالبشر والعصابات الإجرامية والجريمة المنظمة.

ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية على مستوى البحر الأبيض المتوسط لتعزيز ودعم عمليات البحث والإنقاذ البحري، ومواجهة عصابات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وجددت اللجنة دعوتها السلطات الليبية لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والعمل على القضاء على شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعصابات الجريمة.

وتمكن الهلال الأحمر الليبي من انتشال 17 جثة لمهاجرين غير شرعيين بعد غرق قاربهم قبالة ساحل مدينة صبراتة.

وأشار الهلال الأحمر إلى وصول بلاغ عن غرق قارب للمهاجرين على شواطئ المدينة، لافتا إلى أن فرق الهلال الأحمر بالمدينة استجابت للبلاغ رغم صعوبة الطقس، بحضور النيابة العامة ومركز شرطة صبراتة.

وأكد الهلال الأحمر الليبي انتشال جثث المهاجرين ونقلها للأماكن المخصصة بالتعاون مع السلطات المحلية، لاستكمال باقي الإجراءات.