المشير حفتر: على المسؤولين توفير فرص لأبناء الوطن لتحقيق حلمهم ببناء “ليبيا الجديدة”

الوطن|رصد

أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر” أن القوات المسلحة هي مؤسسة وطنية بأهدافها ومبادئها ومهامها الرئيسية، أولويتها الأولى الدفاع عن الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا، بالإضافة لصون قيم وحضارة المجتمع الليبي.

وأشار المشير حفتر وخلال كلمة ألقاها لدى لقائه بالقيادات العسكرية وضباط القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، إلى أنه لا بد من التطرق لواقع المؤسسة العسكرية للحديث عن الحياة العسكرية، التي تؤهل منتسبي المؤسسة لحمل المسؤولية وأداء أمانتهم، موضحًا أن الجيش الوطني هو الركيزة الأساسية للوحدة الوطنية التي دافعت عن البلاد ضد الإرهاب والتطرف.

هذا وأشاد المشير بدور منتسبي المؤسسة، حيث أحرزت القوات المسلحة إنجازات عظيمة في دحر الإرهاب، وأرست قواعد الأمن، لافتاً إلى تفرد الجيش الوطني بأنه وُلد من رحم معاناة الليبيين، واسترد حقوق الوطن وسيادته رغم كل التحديات والصعاب.

وقال المشير حفتر إن المؤسسة الليبية ظلت واقفة مساندة للقضاء العادل ومدافعة عن حلم بناء دولة ليبيا الجديدة وفق منظور الاحترافية وإعادة الإعمار والبناء.

وأكد المشير أن المؤسسات الليبية ستصبح بأبهى صورها مع تواصل جهود القوات المسلحة، مطالباً المسؤولين بتوفير فرص العمل لأبناء المجتمع الدولي، حتى يقوموا بدورهم ببناء الدولة وتحسين الواقع المعاش اقتصادياً وسياسياً، وهذا يتطلب التوزيع العادل للنفط حتى يتمكن الليبيون من القيام بدورهم، بعد سنوات من حرمانهم من حقوقهم نتيجة الانتقائية والمزاجية من القائمين على الأمر.