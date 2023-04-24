القائد العام: على المسؤولين توفير فرص لأبناء الوطن لتحقيق حلمهم ببناء ليبيا الجديدة

أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أن القوات المسلحة هي مؤسسة وطنية بأهدافها ومبادئها ومهامها الرئيسية، أولويتها الأولى الدفاع عن الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا، بالإضافة لصون قيم وحضارة المجتمع الليبي.

وأشار القائد العام وخلال كلمة ألقاها لدى لقائه بالقيادات العسكرية وضباط القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، إلى أنه “لا بد من التطرق لواقع المؤسسة العسكرية للحديث عن الحياة العسكرية، التي تؤهل منتسبي المؤسسة لحمل المسؤولية وأداء أمانتهم”، موضحًا أن “الجيش الوطني هو الركيزة الأساسية للوحدة الوطنية التي دافعت عن البلاد ضد الإرهاب والتطرف”.

هذا وأشاد القائد العام بدور منتسبي المؤسسة، حيث أحرزت القوات المسلحة إنجازات عظيمة في دحر الإرهاب، وأرست قواعد الأمن، لافتاً إلى تفرد الجيش الوطني بأنه وُلد من رحم معاناة الليبيين، واسترد حقوق الوطن وسيادته رغم كل التحديات والصعاب.

وقال القائد العام إن “المؤسسة العسكرية ظلت واقفة مساندة للقضاء العادل ومدافعة عن حلم بناء دولة ليبيا الجديدة وفق منظور الاحترافية وإعادة الإعمار والبناء”.

وأكد القائد العام أن “المؤسسات الليبية ستصبح بأبهى صورها مع تواصل جهود القوات المسلحة، مطالباً المسؤولين بتوفير فرص العمل لأبناء الوطن، حتى يقوموا بدورهم ببناء الدولة وتحسين الواقع المعاش اقتصادياً وسياسياً، وهذا يتطلب التوزيع العادل للنفط حتى يتمكن الليبيون من القيام بدورهم، بعد سنوات من حرمانهم من حقوقهم نتيجة الانتقائية والمزاجية من القائمين على الأمر.

وفيما يلي نص الكلمة

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه،،

السادة المحترمون ضباط وضباط صف القوات المسلحة العربية الليبية،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات،،

يسعدني ان التقي معكم اليوم وفي هذه الأيام المباركة بحلول عيد الفطر المبارك ونود بادئ ذي بدء ان نترحم على شهدائنا الابرار ونستمطر على ارواحهم الطاهرة الزكية شبيب الرحمة والغفران، وكذلك ضباطنا وجنودنا الابطال المرابطين في وحداتهم وثكناتهم الساهرين على أداء مهامهم بكل مهنية واقتدار فلهم منا كل الاحترام والتقدير، وانتهز هذه الفرصة للتأكيد بأن قواتنا المسلحة هي مؤسسة وطنية بأهدافها ومبادئها ومهامها الرئيسية الدفاع عن الوطن بالدرجة الأولى، وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الامن والاستقرار، في ربوع بلادنا العزيزة. وصون القيم وحضارة المجتمع الليبي العريق، ولا سبيل لحديث عن الحياة العسكرية من دون التطرق الى واقع المؤسسة العسكرية فهي المعرفة الوطنية الصحيحة ويتدرجون فيها على ادراك القيم والمفاهيم التي تجعل منهم مسؤولون بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فكل وحدة عسكرية هي البيت الكبير الذي تنتشر فيه المبادئ الوطنية والأخلاقية وهي المكان الذي يخرج رجالا أقوياء شجعان، وهم قدوة في البطولة والتضحية والإخلاص والفداء.

ان الجيش الوطني هو الوطن وهو الركيزة الرئيسية للوحدة الوطنية، وليس هناك وطن بلا جيش خاصة عندما يكون جيشا حارب وما زال يحارب الإرهاب والتطرف، نيابة عن العالم، ويجب ان نقول بان الحياة العسكرية هي حياة منظمة يسودها الانضباط والتعاون وعلى هديها تتشكل الخطوات التي تدعم تحقيق الأهداف الوطنية، وعلى كافة المستويات.

السادة الأعزاء منتسبي القوات المسلحة العربية الليبية،،

ان جهودكم المتميزة هي محل تقدير واعتزاز ونشيد بكم ومعكم في كل مناسبة بدوركم الوطني ومواصلة مهامكم في حماية الوطن ووفاء لرسالة شهدائنا الابطال.

ان قوة الجيش الوطني الليبي تكمن أيضا في كونه جيش الوطن، حيث تمكن جيشنا من تعزيز التلاحم والترابط مع شعبنا الفخور بمؤسسته العسكرية، وقد تجلى هذا الاعتزاز والافتخار في جميع المناسبات واللقاءات والاجتماعات مع أبناء شعبنا الابي الذي نشهد معه باعتزاز على ما أحرزته قواته المسلحة من مكاسب وانجازات عظيمة في القضاء ودحر مشروع الجماعات والتنظيمات الإرهابية وتم بسط الامن والأمان، ووصول وحدات جيشنا العظيم الى مستويات عالية من الاحترافية والمهنية الى جانب تمسكه بمعاني الوفاء للشهداء ولرسالة الكرامة الخالدة.

وينفرد جيشنا الوطني عن الكثير من جيوش العالم لكونه تأسس وانطلق من رحم معاناة شعبنا، الذي تكبد ويلات الإرهاب والإرهابيين الذين ارتكبوا أبشع الجرائم في حق أبناء الشعب الليبي الذي قرر مع قوات مسلحة تفجير واطلاق واحدة من بين اعظم الثورات في القرن الواحد والعشرين وهي ثورة الكرامة، والتي تفسر الدلائل العميقة للبعد الوطني والامتداد الشعبي لسليل جيشنا الوطني الذي ولد لكي يسترد لبلادنا حقوقها وهيبتها والاستمرار في مسيرة بناء الوطن والمحافظة والدفاع عن الوحدة والسيادة الوطنية لليبيا رغم كل التحديات والشعاب.

ان مؤسسة الجيش الوطني الليبي تظل واقفة راسخة شامخة ومساندة القضاء العادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول ومدافعة عن حلم بناء دولة ليبيا الجديدة الديموقراطية الموحدة، ومكافحة الفساد بجميع صوره واشكاله مع تطوير قدرات قواتنا المسلحة وفق منظور الاحترافية والمساهمة بخطى ثابتة في إعادة بناء ما دمره الارهابيون الجبناء، وستصبح بإذن الله تعالى مدننا وقرانا ومدارسنا وجامعاتنا ومطاراتنا ومستشفياتنا في ابهى صورها بعون الله.

كما يُطلب من المسؤولين ضرورة توفير فرص العمل لأبنائنا وبناتنا الخريجين الذين يتطلعون للمشاركة في بناء دولتهم الحديثة، فدور في نهضة ليبيا عظيم جليل، لا يجب اغفاله او التغافل عنه، وما نهضت الامة الا بهمة شبابها، ولابد من القيام بخطوات عملية حقيقية يكون فيها المجتمع قد بدأ فعليا في خطواته الأولى في سبيل تحسين الواقع المعاش اقتصاديا واجتماعيا، وهذا يتطلب توزيع ثروة النفط بشكل عادل حتى ينعم أبناء الشعب الليبي بخيرات بلادهم التي حرموا منها بفعل الانتقائية والمزاجية، الامر الذي اصبح مرفوضا من قبل أبناء الشعب الليبي الذي تضور جوعا ولم يعد قادرا على تحمل التصرفات غير المسؤولة، والعبث المتعمد بثرواته ومقدراته، التي يجب إعادة النظر في كيفية توزيعها بشكل عادل قبل فوات الأوان.

رحم الله شهدائنا الابطال والشفاء العاجل لجرحانا، ورجوع المفقودين عاجلا غير اجل

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته