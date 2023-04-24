الشكري عن خلاف «رؤية هلال شوال»: ما حدث كان متوقعاً وسيتكرر للأسف

حذر محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من مجلس النواب، محمد الشكري، من تكرار سيناريو استطلاع رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر المبارك، مطالبا بتكوين لجنة مشتركة للاتفاق حول آلية تبوث الرؤية وكيفية إعلانها.

وقال الشكري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” كما عقدت لجنة 5+5 اجتماعاتها بكل حرفية ووطنية وحرص، كنا نأمل أن تتواصل ديار الإفتاء والأوقاف وأهل الحل والعقد منذ منتصف الشهر الكريم، ويتم تكوين لجنة من الخبراء والمختصين ليتم الاتفاق حول آلية تبوث الرؤية وكيفية إعلانها”

وأضاف محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من مجلس النواب:” ما حدث كان متوقعاً، وسيتكرر للأسف”.