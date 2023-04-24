خليفة حفتر: الشعب الليبي تضور جوعاً ولم يعد قادراً على تحمل العبث المتعمد بثرواته ومقدراته

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة في بنغازي، عدداً من القيادات العسكرية وضباط القوات المسلحة.

وقال حفتر في كلمته خلال اللقاء إن الجيش الوطني هو الركيزة الرئيسية للوحدة الوطنية، وسيدافع عن حلم بناء دولة ليبيا الجديدة الديمقراطية الموحدة ومكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله.

ودعا حفتر، خلال كلمته المسؤولين بتوفير فرص عمل للشباب الليبيين الخريجين والذين يتطلعون إلى المشاركة في بناء دولتهم الحديثة.

وأشار إلى أن دور الشباب في نهضة ليبيا عظيم وجليل ولا يجب إغفاله، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ خطوات حقيقة لتحسين الأوضاع المعيشية للمجتمع كله.

وأكد حفتر أن هذا يتطلب توزيع ثروة النفط بشكل عادل حتى ينعم الشعب الليبي بثروات بلاده التي حرم منها بفعل الانتقائية والمزاجية وأصبح يرفض هذا الأمر.

وذكر أن الشعب الليبي الذي تضور جوعاً لم يعد قادراً على تحمل التصرفات غير المسؤولة والعبث المتعمد بثرواته ومقدراته التي يجب إعادة النظر في توزيعها بشكل عادل قبل فوات الأوان.

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