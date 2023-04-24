متجاهلاً اشتباكات ميليشياته بالزاوية.. الدبيبة: داخليتي خفضت نسبة الجريمة 50%

زعم رئيس الحكومة المنتهية، عبد الحميد الدبيبة، أن مؤشرات الجريمة انخفضت في كل مدن ليبيا، بنسبة 50%، بسبب شعور المواطنين بالأمن، بعد صيانة وزيادة أعداد أفراد مديريات الأمن في مختلف المناطق.

وقال الدبيبة خلال كلمته في احتفالية مديرية أمن مصراتة بعيد الفطر، إن نجاح الانتخابات واجب وطني، يعتمد على وزارة الداخلية وأفرادها تحت إشراف حكومته.

وأضاف “كونوا مع وطنكم استعدوا لتأمين الانتخابات، وانحازوا لشعبكم الذي قال كلمته: الانتخابات ثم الانتخابات ثم الانتخابات”

واعتبر أن محاكاة الانتخابات التي جرن في نوفمبر الماضي، أثبتت استعداد وزارة الداخلية في مدن ليبيا كافة، للاستحقاق الانتخابي.

ولقي 4 أشخاص حتفهم، وأصيب آخرون في اشتباكات عنيفة مساء أمس، اندلعت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين ميليشيات الدبيبة في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.

هذا وقد عقد اليوم الاثنين اجتماع ضم قبائل الزاوية ومديرية الامن والمجلس الاجتماعي والقادة والاعيان ووفود من ورشفانة والمنطقة الغربية والجبل الغربي وعدد من أعضاء مجلسي النواب و الدولة.

واكد الحاضرون على وحدة الصف والالتفاف حول الوطن ورفض المظاهر المسلحة والصراعات القبلية والجهوية والشخصية وحرمة الدماء والسعي لجمع كلمة المنطقة الغربية وتوحيد قواها وتم خلال الاجتماع المطالبة برفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين .