آخر تفاصيل ‘اختطاف’ اللاعب محمد زعبية

أكد الصحفي الليبي بشير زعبية انقطاع الاتصال مع نجل شقيقه، اللاعب محمد زعبية، مُهاجم نادي الاتحاد والمنتخب الليبي، منذ يوم الخميس الماضي وسط تضارب الأنباء عن “اختطافه.

وقال زعبية في تدوينة على فيسبوك مساء أمس الأحد “سألني عدد من الأصدقاء على الخاص عن مدى صحة الخبر المتداول… بشأن خطف نجم فريق الاتحاد والمنتخب الوطني، محمد زعبيه.. نعم انقطع الاتصال مع محمد منذ الخميس 20/4/2023”.

يذكر أن بعض الصفحات تداولت أنباء عن القبض على اللاعب محمد زعبية، والفنان أصيل بحير الذي كان متواجدًا برفقته، من قبل مجموعة مُسلحة تابعة لجهاز دعم الاستقرار الذي يرأسه غنيوة الككلي، دون التأكد من التفاصيل.