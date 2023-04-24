السلامة الوطنية تعلن إخماد الحريق بمزارع النخيل في جالو

العنوان-جالو

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، الإثنين، السيطرة على الحريق الذي شب بعدد من المزارع في مدينة جالو جنوب شرق البلاد وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن وفرق الإطفاء بالحقول النفطية القريبة من المنطقة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، إن الفرق العاملة بقسم السلامة الوطنية في جالو استجابت على الفور لبلاغ عن نشوب حريق في مزارعة بالمنطقة.

وقالت الهيئة أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق بإخماده وتأمين مكان الحريق بالتعاون مع مديرية أمن – جالو وفرق الإطفاء بعدد من الحقول النفطية المجاورة للمنطقة، مشيرة إلى إشراف مدير فرع الهيئة بمنطقة الواحات على عملية الإطفاء.

وكان قد اندلع حريق، الاثنين، بمزارع النخيل في مدينة جالو جنوب شرق البلاد، ووجه أهالي المدينة مطالب ونداءات استغاثة للمسؤولين والسلطات النفطية لمساعدتهم في السيطرة على الحريق وإخماده.

وتسبب الحريق وفق مصادر محلية في تدمير عشرات من أشجار النخيل في المنطقة، ووجهت نداءات للشركات النفطية القريبة والجهات الأمنية لمساعدة الأهالي في إخماد الحريق.

وأكد نشطاء وصول سيارة إطفاء تابعة للأمن العام في المنطقة لمساعدة المواطنين على إخماد الحريق الذي بدأ من منطقة مزارع راشدة.