زيدان: الغرياني مثير للفتنة والتوتر ويتكلم بدون حساب

الوطن|رصد

وصف رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، تصريحات مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، بأنها غير مسؤولة ولا تَنم عن رجاحة عقل، ولا تخرج من شخص يعرف معنى المسؤولية.

وأعاد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تداول تصريحات لزيدان قال فيها: “ليس لدي أي مشكلة مع الصادق الغرياني، ولكن تصريحاته غير مسؤولة وتَنم عن رجاحة عقل، وتلك التصريحات لا تخرج من شخص يعرف معنى المسؤولية”.

وأضاف زيدان، خلال الفيديو المتداول: “هو شخص جالس في مكتبه أو منزله ويأتيه جملة من مريديه، يقولون له يا شيخنا الجليل هناك أمر ما، فيؤسس على هذا الكلام فتوى وكلام، ففي إحدى المرات قالت هؤلاء يجوز قتالهم، ولكن في الصباح سحب كلامه”.

وتابع زيدان: “هذا الرجل مثير للفتنة مثير للتوتر، ويتكلم بدون حساب، ولا يتردد أن يقول كلام، ويعتقد أنه مفتي، ويتكلم بطريقة فيها نوع من الاستخفاف عني والسخرية والشماتة، وهذا لا يليق بمفتي، فالمفتي لابد أن يكون راجح العقل ومسؤول ويكون أخر من يتكلم، ويكون كلامه في الفتوى”.

واستكمل حديثه: “تدخل في موضوع تعيين وزير الأوقاف، وتعيين بعض الموظفين ببعض المرافق الإسلامية، وأصبح وكأنه رئيس حزب، وأنا أرى أنه يجب أن يجنب نفسه ويستريح من هذه المهنة، المفتى يجب ألا ينتمي لتيار سياسي”.

وأثار الغرياني الكثير من اللغط بعد أن أعلن أن يوم الجمعة الماضي هو المتمم لشهر رمضان، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم السبت، على عكس كل دول الجوار، وعلى عكس علماء الفلك المسؤولين عن رؤية هلال شهر الشوال والذي أكدوا أن الجمعة أول أيام عيد الفطر في ليبيا.