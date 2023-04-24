مكافحة الأمراض يدعو إلى استكمال جرعات لقاح كورونا

العنوان-طرابلس

دعا المركز الوطني مكافحة الأمراض كافة المواطنين والمقيمين إلى تلقي لقاح -19COVID المضاد لفيروس كورونا واستكمال جميع الجرعات بمناسبة أسبوع التحصين العالمي.

ولفت المركز في بيان له، إلى إنه يهدف في أسبوع التحصين العالمي لتسليط الضوء على أهمية التحصين وتعزيز الوعي بضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كوسيلة للحماية من الفيروس والمساهمة في تحقيق المناعة المجتمعية.

وأكد المركز على ضرورة أن نتحلى بالوعي والمسؤولية لحماية أنفسنا ومجتمعنا للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية بأسبوع التحصين العالمي في الأسبوع الأخير من شهر أبريل، ويسلط الاحتفال الضوء على أهمية اللقاحات في توفير الحماية للأشخاص من جميع الأعمار من العديد من الأمراض.