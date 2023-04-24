وزارة تعليم منتهية الولاية تعلن استئناف الدراسة يوم الأربعاء

الوطن|رصد

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالحكومة منتهية الولاية، أن استئناف الدراسة يسكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 أبريل، بعد انتهاء عطلة عيدالفطر، وفق ما جاء في قرار رئيس الحكومة المنتهية رقم 168 لسنة 2023.

وكانت الحكومة المنتهية قد أعلنت في وقت سابق أن إجازة عيد الفطر المبارك ستستمر لمدة أربعة أيام منذ بدء اليوم الأول لعيد الفطر.

وكان قد أعلن المفتي المعزول الصادق الغرياني أن السبت الماضي هو أول أيام العيد، وهو ما اعترفت به الحكومة منتهية الولاية، عكس ما أعلنته الـ6 دول المجاورة لليبيا، بالرغم من رؤية أغلب الشعب الليبي للهلال بالعين المجردة، وبالتالي يكون غدًا الثلاثاء هو رابع أيام العطلة بالنسبة لحكومة الدبيبة.