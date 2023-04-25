الهلال الأحمر: إخلاء 20 عائلة من مناطق “اشتباكات الزاوية” وإسعاف 6 جرحى وانتشال 4 جثث

أعلن الهلال الأحمر الليبي، مساء اليوم الإثنين، إجلاء 20 عائلة عالقة وإسعاف 6 جرحى وانتشال 4 جثث جراء الاشتباكات التي اندلعت في مدخل مدينة الزاوية مساء أمس الأحد.

وقالت الجمعية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر في مدينة الزاوية تدخل لتقديم المساعدة للعائلات العالقة بمنطقة الاشتباك التي شهدتها المدينة ليلة الأمس، حيث جرى إخلاء 20 عائلة عالقة في مناطق الاشتباك، وإسعاف 6 جرحى، وانتشال 4 جثث.

وأوضح أن المدينة تشهد هذه الساعات توقفًا للاشتباكات المسلحة، مشيرا إلى أن متطوعي جمعية الهلال الأحمر الليبي والمدنيين ليسوا هدفًا، وهو ما يؤكده القانون الدولي الإنساني.

وأندلعت اشتباكات مساء أمس الأحد بمدينة الزاوية بين مجموعات مسلحة، استخدمت مختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى سقوط قتلى، وعدد من الجرحى، قبل أن يعود الهدوء للمنطقة من جديد.