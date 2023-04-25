في 5 أيام.. الهلال الأحمر ينتشل 34 جثة لمهاجرين قبالة صبراتة

العنوان-صبراتة

أعلن الهلال الأحمر الليبي انتشال 34 جثة لمهاجرين غير شرعيين بعد غرق قوارب كانت تقلهم قبالة ساحل مدينة صبراتة في ثلاث عمليات خلال خمسة أيام.

وقال الهلال أنه في العملية الأولى قبل خمسة أيام، انتشلت فرقه ست جثث بعد وصول بلاغ عن غرق قارب للمهاجرين على شواطئ مدينة صبراتة، وجرى نقلها للأماكن المخصصة بالتعاون مع السلطات المحلية لاستكمال باقي الإجراءات.

وأمس الأحد، انتشلت فرق الجمعية أيضًا 17 جثة بحضور النيابة العامة ومركز شرطة صبراتة، وجرى نقلها للأماكن المخصصة.

ولليوم الثاني على التوالي، أعلن الهلال الأحمر اليوم الاثنين انتشال 11 جثة بعد الإبلاغ عن غرق قاربٍ للمهاجرين على شواطئ صبراتة أيضًا.