استيقاف أمني مُفاجئ يطيح بأحد مُروجي الخمور في بنغازي

أسفر استيقاف مُفاجئ لمركز شرطة قاريونس يُسفر عن ضبط أحد مُروجي الخمور على متن مركبته نوع داوو لانوس اللون أحمر .

وبحسب مديرية أمن بنغازي وتنفيذاً لخطة عيد الفطر المُبارك المُعدة من قبل السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي وبإشراف مُباشر من السيد رئيس مركز شرطة قاريونس العميد مُحسن الفسي حيث أُجريت استيقافات بعدة أماكن من الإختصاص .

وتم الإشتباه بمركبة آلية نوع داوو لانوس وعند إستيقافه كان مُرتبكا وبالتفتيش الإحترازي للمركبة تم العثور على عدد 6 قنينات بلاستيكية سعة نصف لتر مملُوءة بالخمور محلية الصنع وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ر.أ.ب من مواليد 1971وإعترف انه يقوم ببيع وتوصيل الخمور المحلية إلى بعض الأشخاص عن طريق الهاتف .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.